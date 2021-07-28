تعرف على سعر تذاكر حفل حماقي بالسعودية





ساعات قليلة تفصلنا عن اقامة حفل النجم محمد حماقي في السعودية، والذي يوافق يوم الخميس 30 يوليو .





ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات صيف الشرقية في مركز معارض، ومن المقرر أن يقدم حماقي، خلال الحفل عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.





ويتراوح سعر التذاكر بين "390، 590، 850، 1200، 1950 ريال سعودي".





ومن مفاجأة الحفل أن تشاركه الغناء في فقرة من فقرات الحفل الموهبة الشابة زينة عماد التي سبق وظهرت معه في آخر حفلاته في جدة، وقدمت معه عدد كبير من الأغاني التي لاقت استحسان جميع الحاضرين.





