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مع وضعهم علي قوائم الإرهاب.. السجن المؤبد لمُتهمين بتكوين "خلية داعش السلام"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد وأمرت بوضعهم علي قوائم الإرهاب لاتهامهم بتكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام"’..


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول (محبوس)، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم الثالث جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهة للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.

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