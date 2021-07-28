المحافظ: حجم الاستثمارات في الغربية 507 ملايين جنيه

كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حجم إنجازات المحافظة والمشروعات الاستثمارية والتنموية الجاري تنفيذها.





وأكد خلال لقائه مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بديوان عام المحافظة، أن حجم الاستثمارات في الغربية 507 مليون جنيه، للعام المالي الجاري 2021/2022، من الباب السادس، وكانت العام السابق 505 مليون، تم صرف منها 500 مليون جنيه.





وقال محافظ الغربية، إنه تم تقسيم المشروعات إلى مشروعات خدمية، تشمل توسعات محطة الصرف الصحي والصناعي بتكلفة 150 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه الملاحة بتكلفة 120 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحي دبلشان بتكلفة 70 مليون، ومحطة محولات كهرباء طنطا بتكلفة 294 مليون جنيه، والمجزر النصف آلي بقرية شبشير بطنطا بتكلفة 40 مليون جنيه، وتطوير محور شارع الإسكندرية بحي أول طنطا بتكلفة 40 مليون جنيه، ومشروع تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بتكلفة 122 مليون جنيه.





وأشار المحافظ، إلى مشروع كوبري مشاه بسلالم كهربائية بتكلفة 9 مليون، وتتفيذ مشروعات ساحات انتظار.





وبشأن ملف تطوير العشوائيات، قال: المحافظة بها 37 منطقة عشوائية في الغربية، منها 33 غير مخططة، وتم تطوير 7 مناطق منها، وهناك 4 مناطق غير آمنة، تم إنشاء عمارات جديدة تشمل 168 وحدة، ومنطقة تل الحدادين ستدخل في تطوير العشوائيات فيها نحو 118 عقار تضم 256 أسرة، وسيتم إنشاء عمارات لتوفير وحدات سكنية لهم، وتحدث عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومجمع عبد المنعم رياض السكني، وإنشاء 163 محل بتكلفة 59 مليون.





واستعرض محافظ الغربية، المشروعات الاستثمارية وأهممها المنطقة اللوجستية بسبرباي - طنطا، بتكلفة 6 مليار جنيه، وهي أول منطقة في مصر تدار إلكترونيا، والمجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبري بتكلفة 638 مليون، ومشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا بتكلفة 76 مليون جنيه، وفندق الشانزليزيه بشارع الجلاء بطنطا بتكلفة 850 مليون جنيه، نظرا لأن المحافظة خالية من الفنادق، وكذلك مستشفي ومول تجاري بشارع الجيش بطنطا بتكلفة 800 مليون جنيه، ومستشفي الصدر بطنطا، ومشروع الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة - سمنود، بتكلفة 251 مليون جنيه.





كما استعرض الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن المشروعات الحضارية والسياحية، وأبرزها مسار العائلة المقدسة بتكلفة 9 مليون جنيه، والغربية هي أول محافظة انتهت من تطوير نقطة المسار لديها، وكذلك تشمل تطوير ميدان محطة السكة الحديد بطنطا، بتكلفة 9 مليون جنيه، وتطوير شارع السكة الجديدة وميدان السيد البدوي، بتكلفة 22.7 مليون جنيه، ومدينة طنطا الجديدة علي مساحة 283 فدان، ومشروع إنشاء مدينة المحلة الجديدة.





واستعرض مشروعات المديريات، ومشروعات الري وتبطين الترع باستثمارات 819 مليون جنيه، وتحدث عن تطوير الأسواق العشوائية، وعن المشروعات المستقبلية، والتي طلب المحافظ دعم لجنة الإدارة المحلية فيها بالتواصل مع الحكومة لحل بعض الإشكاليات، ومنها مشروع تطوير قناطر دهتورة بمركز زفتي، وإنشاء كباري علوية لفك الاختناقات المرورية.





وقال محافظ الغربية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هي الحل الأمثل والحل السحري لكل المشكلات في المجتمع، مركز زفتي ويضم 54 قرية، وتشمل 485 مشروع، بتكلفة 3 مليار جنيه.





وتابع رحمي: تشمل مشروعات حياة كريمة في مركز زفتي، إنشاء مجمعات خدمية، وتبطين جميع الترع، وتوصيل الصرف الصحي والمرافق الأخري، و1737 حالة لسكن كريم، وغيرها من المشروعات التنموية.





وقال المحافظ: "الغربية محافظة حبيسة بين 5 محافظات، وتضم 5.3 مليون نسمة"، لافتا إلي أنه تم وضع الخطة التنفيذية لتطوير المحافظة، وتضم 9 محاور، محور التنمية البشرية، تم الاهتمام بالمدارس جاري افتتاح 145 مدرسة، وتم بناء وافتتاح 83 مدرسة، وتم محاربة الدروس الخصوصية، أما محور الصحة، فتم تطوير أقسام ببعض المستشفيات، ودعم بأجهزة طبية جديدة، وفي محور الثقافة والفنون، تم تنظيم 1668 فاعلية ثقافية وفنية، وفي مجال الشباب والرياضة، تم تنظيم 653 فاعلية رياضية وترفيهية، وهناك فرق رياضية صعدت لدوري الدرجة الأولي، وتتمية المهارات والقدرات ودعم الابتكار والإبداع، وفاعليات للمرأة وذوي القدرات الخاصة، ووضع لائحة جديدة لمراكز التدريب، وتكريم المتميزين، وتكريم فريق العباقرة من المدارس والجامعات.





وتابع: بشأن محور تطوير البنية التحتية، يشمل تطوير الديوان العام للمحافظة، وتطوير الوحدات المحلية والوحدات القروية.





وخلال اللقاء، بثت المحافظ فيديو "لايف" من بعض القري بمركز زفتي، المدرجة في مبادرة حياة كريمة لعرض المشروعات التي تتم في المبادرة، وكذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن مشروعات حياة كريمة، وعن عدد من المشروعات التنموية الأخري في المحافظة.





من جانبه، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن زيارة اللجنة لمحافظة الغربية تأخرت، ووجه الشكر لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي موافقته علي قيام اللجنة بهذه الزيارة، ولفت إلي أن هذه الزيارة للتفقد الميداني وليست تقصي حقائق، مشيرا إلي أن هناك تعاون رشيد بين مجلس النواب والسلطة التتفيذية في إطار الحرص علي الصالح العام للوطن والمواطن.





وأوضح أن الزيارة لها ثلاثة أهداف، منها إلقاء الضوء علي المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في المحافظة، وكذلك رصد مشكلات المواطنين والخدمات التي تحتاجها المحافظة.





ولفت إلى أن اللجنة بعد الانتهاء من الزيارة الميدانية تعد تقريرا شاملا عن الزيارة، وتضع فيه توصيات ويتم عرضه علي المجلس.





وأضاف السجيني، إلي أن اللجنة مستعدة للتواصل والتنسيق مع وزارة الري ومحافظة الغربية بشأن استغلال الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة الري في الغربية، وأكد أهمية وضرورة تطبيق اللامركزية في المحافظات.









من جانبه أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة تجهيز الملفات الخاصة باحتياجات المراكز السبع غير المشمولة حاليا بمبادرة حياة كريمة، لتكون جاهزة مستقبلا ليتم تلبية احتياجات هذه المراكز.





فيما رد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مؤكدا أن الملفات الخاصة باحتياجات كل مركز موجودة سواء مياه شرب أو صرف صحي وغاز وخلافه، مشيرا إلى أنه بمجرد شمولها ضمن المبادرة سيتم التنفيذ على الفور.





وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن محافظة الغربية من المحافظات المهمة وتستحق الدعم، مشددا على ضرورة الاهتمام بتفاصيل مشروعات الصرف الصحي والمياه والترع والمصارف.





وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور طارق رحمي، درع محافظة الغربية تكريما لكل أعضاء الوفد البرلماني.



