بسبب الميراث.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل شاب بمصر القديمة

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية التحقيقات فى واقعة مقتل شاب على يد خاله بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهم.



وكشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة حيث تبين أن المشاجرة بين المجنى عليه والمتهم بسبب الخلاف على الميراث، قام على أثرها المتهم بمشادة كلامية مع المجنى عليه وعلى أثرها طعن ابن شقيقته عدة طعنات مستخدما سلاح أبيض "سنجة"، مما أدى إلى وفاته فى الحال.



كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغا مفادة نشوب مشاجرة بأحد شوارع دائرة القسم أسفر عنها مقتل شخص وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته، ومن خلال التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة خال المجني عليه وتم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.