برلماني يطالب بابتكار حلول غير تقليدية لحل مشكلات الفلاح

كشف النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب عن محافطة الشرقية، قيام الفلاحين بالمحافظة باستعارة معدات الميكنة الزراعية من الحكومة للقيام بحصاد محصولهم، وهو الأمر الذي بؤدي الي إتلاف الزرع في اوقات كثيرة بسبب تأخر الماكينات عن الحضور في الموعد المحدد للحصاد.





وقال عبدالمولى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن عدم الاستغلال الأمثل لأدوات الميكنة الزراعية في مراكز الحسينية، منشأة أبوعمر، صان الحجر، الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية ناقشته لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أمس الثلاثاء ، برئاسة النائب هشام الحصري.





ووجه النائب خالد عبد المولى، في بداية كلمته أمام اللجنة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء لجنة الزراعة للجهود المبذولة لنهوض بمصر، مضيفًا أن مجلس النواب يقف بجانب الحكومة والدولة لتحقيق الأهداف المرجوة في 2030.





وأوضح أن هناك بعض التقصير في مراكز بمحافظة الشرقية، مما يجعل الفلاح لا يشعر بجهود وزارة الزراعة، مثل لجوء الفلاح إلى شراء مكينة من قطاع الخاص بدلا من الحكومة وذلك بسبب سوء حالة المكينه الحكومية.









ولفت إلى أن الفلاح لم يكن يشكو من استراتجية الوزارة بل من سوء الإدارة وأنه لم يتوفر أسمدة زراعية أو ميكنة زراعية محذر من هذا الإهمال في حماية الأراضي الزراعية.





وأضاف أن الأهالي تفتقر إلي توفير المبيدات الزراعية بالجمعيات، حيث أن أعضاء الجمعية تقوم بتوريدها إلي المقربين بالواسطة والمحسوبية، أو تباع في الأسواق السوداء بأثمان باهظة.





وذكر في نهاية كلمته أن الفلاح يضطر إلي حصد بنجر السكر قبل موسمه بشهر حتي يستطيع بيعه خاصة أنه إذا قام بحصده في موعده لم يتمكن من بيعه إلا بثمن بخس، لافتا إلى أن الشوائب تصل إلى خمسين طن، لأن هناك أناس يدخلون ببولات مزيفة مكان الشوائب، ولم يملك بيده أدلة.





وأكد عبدالمولى أن النائب اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، طالب وزارة الزراعة بحلول للمشكلات من خلال تقديم حلول جذرية لها بدلا من أن نبكي على اللبن المسكوب ونأخذ خطوة إيجابية تجاه مجتمعنا.





وضرب الحصري مثالا منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة شؤون البلاد ولم يوجد بلدة واحد إلا وبها عمل على أرض الواقع.



