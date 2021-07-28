عاجل.. السيسي يؤكد عزم مصر الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله نائب رئيس جنوب السودان للشئون الاقتصادية عن التقدير للعلاقات الوثيقة التي تجمعه مع رئيس جنوب السودان، وفقًأ لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.





وأكد الرئيس السيسي، عزم مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان على كافة الأصعدة خاصة في المجالات التنموية.





وأعرب الرئيس، عن اعتزاز مصر بعقد معرض المنتجات المصرية الأول في جوبا والمضي قدمًا في إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق استمرارية الاستقرار والسلام والامن في جنوب السودان.



