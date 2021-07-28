تجديد حبس سائق علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سائق نائب الجن والعفاريت، 15 يوما على ذمة التحقيقات بقضية الآثار الكبرى لتورطه في العمل كسائق لعلاء حسانين، ليصل إجمالى عدد المتهمين إلى 20 متهمًا.





وكان قد قرر قاضى المعارضات صباح اليوم الأربعاء، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية الآثار الكبرى.



