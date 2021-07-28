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تجديد حبس سائق علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:38 م
داليا عادل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سائق نائب الجن والعفاريت، 15 يوما على ذمة التحقيقات بقضية الآثار الكبرى لتورطه في العمل كسائق لعلاء حسانين، ليصل إجمالى عدد المتهمين إلى 20 متهمًا.
وكان قد قرر قاضى المعارضات صباح اليوم الأربعاء، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية الآثار الكبرى.
وكانت النيابة قد أصدرت أمر بضبط وإحضار متهم آخر قبل وقت سابق يدعى “ناجح” يعمل مقاول، عقب تفريغ مكالمات هاتفية بين المتهم الأول علاء حسانين وبينه، تثبت تورطه في عمليات التنقيب عن الآثار، وعقب ضبطه ومباشرة التحقيق معه واجهته النيابة بالتهم المواجهه إليه وعلاقته بالمتهمين والمكالمات المشتركة بينهم وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتحرير فيش وتشبيه له.
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