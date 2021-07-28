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تجديد حبس سائق علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سائق نائب الجن والعفاريت، 15 يوما على ذمة التحقيقات بقضية الآثار الكبرى لتورطه في العمل كسائق لعلاء حسانين، ليصل إجمالى عدد المتهمين إلى 20 متهمًا.

وكان قد قرر قاضى المعارضات صباح اليوم الأربعاء، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية الآثار الكبرى.

وكانت النيابة قد أصدرت أمر بضبط وإحضار متهم آخر قبل وقت سابق يدعى “ناجح” يعمل مقاول، عقب تفريغ مكالمات هاتفية بين المتهم الأول علاء حسانين وبينه، تثبت تورطه في عمليات التنقيب عن الآثار، وعقب ضبطه ومباشرة التحقيق معه واجهته النيابة بالتهم المواجهه إليه وعلاقته بالمتهمين والمكالمات المشتركة بينهم وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتحرير فيش وتشبيه له.

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قضية الاثار الكبرى علاء حساسين حوادث بوابة الفجر الفجر

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