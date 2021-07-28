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تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية لـ 17 أكتوبر

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى طارق محمود المحامي بالنقض والمقيدة برقم 29369 لسنة 74ق لشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة الي جلسة 17 اكتوبر المقبل.

وأضاف طارق محمود في دعواه المقامه منه ضد كلا من اشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان ان النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الاخلاقية التي نشأ عليها المصريون إلا أن في الفترة الاخيرة ظهر فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي ادوار تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، وهو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة اعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في اعماله التي تمثل انحدارا فنيا واخلاقيا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له.

وطالب محمود في دعواه بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.

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