روسيا تسجل 22420 إصابة جديدة بفيروس كورونا و798 حالة وفاة

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، 22420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل للشفاء 20579 شخصا، وتوفي 798 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن الإصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2445 إصابة) تليها مدينة بطرسبورغ (1918)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1449).

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و195232 إصابة، وتعافى من المرض 5 ملايين و547529 شخصا، فيما توفي 156178 شخصا حتى الآن.