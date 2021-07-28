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لا شبهة جنائية في مصرع موظف صدمه قطار بالبدرشين

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مصرع موظف بمكتب بريد صدمه قطار بالبدرشين، مؤكدة أنه لا وجود لشبهة جنائية في الواقعة.

وأفادت، بأن الشاب أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وكانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه قطار في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال إجراء التحريات أن موظفا بمكتب بريد خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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حوادث الفجر البدرشين

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