لا شبهة جنائية في مصرع موظف صدمه قطار بالبدرشين

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مصرع موظف بمكتب بريد صدمه قطار بالبدرشين، مؤكدة أنه لا وجود لشبهة جنائية في الواقعة.





وأفادت، بأن الشاب أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.





وكانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه قطار في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال إجراء التحريات أن موظفا بمكتب بريد خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه.



