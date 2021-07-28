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الولايات المتحدة وروسيا تعقدان محادثات نووية في جنيف

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
منار طارق
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بدأ كبار المسؤولين الأمريكيين والروس محادثات، اليوم الأربعاء، بشأن الاستقرار النووي الاستراتيجي، بتفويض جديد من رؤسائهم الذين عقدوا قمة في جنيف الشهر الماضي.

ترأست نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف وفديهما في الاجتماع الذي عقد في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في جنيف. واتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اللذان تمتلك دولتهما 90٪ من الأسلحة النووية في العالم، على بدء حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي "لوضع الأساس لتدابير الحد من التسلح والحد من المخاطر في المستقبل".

ولم يتم الإعلان عن النطاق الدقيق للمحادثات التي استمرت ليوم واحد لكن توقع المحللين أن تكون بداية لعملية. وقال دانييل هوغستا من الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية الحائزة على جائزة نوبل لرويترز " يجب أن تؤدي المحادثات إلى تخفيضات نووية حقيقية وكبيرة. أي شيء أقل من ذلك سيكون فشلا غير مسؤول."

و صرح أندري باكليتسكي، كبير الباحثين في مركز الدراسات الأمريكية المتقدمة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: "سوف يمر عام تقريبًا منذ الاجتماع الأخير بهذا الشكل. نبدأ بإدارة أمريكية جديدة، نبدأ إلى حد كبير من الصفر. وقال للصحفيين في جنيف "كل ما في الأمر هو الالتقاء والتحية ومحاولة التوصل إلى بعض التفاهمات الأساسية".

وقد وافقت روسيا في يناير على تمديد معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية لمدة خمس سنوات مع الولايات المتحدة قبل أيام من انتهاء صلاحيتها. تحد المعاهدة من عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية والصواريخ وقاذفات القنابل التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.

وقال باكليتسكي إنه من المتوقع أن يناقش الجانبان أنظمة الأسلحة والتقنيات الأكثر إثارة للقلق. واضاف "على سبيل المثال، لا يزال لدى روسيا مخاوف بشأن تعديل الولايات المتحدة للقاذفات الثقيلة وقاذفات إطلاق الصواريخ الباليستية، وهذا موجود منذ فترة حتى الآن".

وأكدت إدارة بايدن أن روسيا شاركت من جانب واحد في تجارب نووية منخفضة القوة، في انتهاك للوقف الاختياري للتجارب النووية، على حد قوله، مضيفًا: "هذا لا يزال مطروحًا على الطاولة".

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معاهده شيرمان الرئيس الأمريكى جو بايدن

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