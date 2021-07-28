شاهد.. أول تعليق من محمد رجب بعد وفاة والده





وفي سياق آخر، شارك محمد رجب في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، عمر الشناوي، بشرى، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.





وجه الفنان محمد رجب رسالة مؤثرة لوالده الراحل، مُتمنياً من الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشر محمد رجب صورتين له برفقة والده الراحل، وعلق عليهم قائلاً :"الله يرحمك ويغفرلك ويدخلك الفردوس الأعلى اللهم اجعل قبره نوراً دائماً لا ينقطع واجعله في جنتك أمناً مطمئناً يا رب العالمين ".