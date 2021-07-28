Advertisements

محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
Advertisements
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى مركز ومدينة سنورس، للاستماع إلى مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائبين رفعت سعيد ضاوي ومحمد ثابت الجمال عضوي مجلس النواب، والأستاذ محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمنشآت الخدمية.

وأكد محافظ الفيوم في بداية اللقاء على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعتبر المبادرة الاكبر خلال الـ١٠٠ عام الماضية، لافتًا أن الـ ٧ سنوات الماضية شهدت طفرة تنموية بشتى القطاعات، مضيفًا أن جميع مراكز المحافظة ستدخل المبادرة الرئاسية تباعًا.

وأشار إلى التنسيق مع وزارة الإسكان وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب لوضع الحلول العاجلة لمشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنهور القبلية وغيرها من القرى بمركز سنورس، لافتا إلى أن تلك المشكلة ستنتهي جذريًا الصيف المقبل، وذلك ردًا على مطلب أهالي عدد من القرى منها الزاوية الخضراء وفيديمين وسنهور، وكذا مشكلات الصرف الصحي بتلك القرى.

ووجه المحافظ بأهمية توعية المواطنين بالمحافظة على مياه الشرب ومنع التعدي عليها في ري الحدائق والبساتين، موضحا أنه سيتم التعامل بكل حزم مع المتعدين.

وبشأن مشكلة الزحام ومركبات التوكتوك بمدينة سنورس، أكد المحافظ على أنه يجري البحث والدراسة لتوفير مواقع للخدمات كالاسواق والمواقف، لافتا إلى أنه يجرى دراسة تجهيز موقف لسيارات الأجرة بجانب سور مصنع جرفس للأعلاف.

وبشأن مشكلة الأرض المخصصة للمقابر شمال مدينة سنورس، أوضح محافظ الفيوم أنه تم إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن وجاري تسليم القطع بالتنسيق مع مجلس مدينة سنورس.

ووجه المحافظ، السكرتير المساعد للمحافظة بمراجعة ترخيص أحد المواطنين لبناء قطعة أرض بالجهة المقابلة لمدرسة الساحة بسنورس، كما وجه رئيس مركز مدينة سنورس بمراجعة سويقة سنهور القبلية بجوار المقابر.

وتضمن اللقاء، تلقى مطالب عدد من الشباب يرغبون في العمل بالقطاع الخاص، ووجه المحافظ مسؤول القوى العاملة بتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص تبعا لتخصصاتهم وإمكاناتهم.
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)
محافظ الفيوم: انتهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشكلة ضعف المياه بوابة الفجر الفيوم الفجر

أخبار تهمك

إثيوبيا تحذر مصر والسودان من فيضان محتمل لنهر النيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 7 ساعات

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 17 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 17 ساعة

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

منذ ساعة و 19 دقيقة

الشوط الاول.. منتخب مصر الأولمبي يتفوق على أستراليا بهدف رائع

منذ 41 دقيقة

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:59 م

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

11:55 ص

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

01:11 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان