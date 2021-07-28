محافظ القاهرة يتفقد طريق الأوتوستراد

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، طريق الأوتوستراد في المسافة من 15 مايو حتى كوبري الكريمات.



ووجه محافظ القاهرة، مركز شبكات المعلومات بالمحافظة بسرعة الرفع المساحي للمرافق المتواجدة أسفل الطريق لبيان حاجتها للإحلال أو التجديد قبل البدء فى تطوير الطريق مع عمل دراسة لسرعة رفع كفاءة الطريق والإنارة به خاصة وأنه يمثل مدخل القاهرة الجنوبى كما يمثل مسارا حيويا للقادم من الجيزة والكريمات وطريق الصعيد.



رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ومسئولى مديرية الطرق ورئيس حى 15 مايو.