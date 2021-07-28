الشوط الاول.. منتخب مصر الأولمبي يتفوق على أستراليا بهدف رائع

تمكن المنتخب المصري الأولمبي من تسجيل الهدف الأول في شباك نظيره الأسترالي خلال الشوط الأول في المباراة التي تجمع بينهم في إطار منافسات دور المجموعات من أولمبياد طوكيو.









وسجل الهدف النجم أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي ليضع الفراعنة في المقدمة ويينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0









وجاء تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا كالآتي:-





في حراسة المرمى: محمد الشناوي.





في خط الدفاع: محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال.





في خط الوسط: أحمد فتوح - أكرم توفيق - كريم العراقي.





في خط الهجوم: رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن- طاهر محمد طاهر



