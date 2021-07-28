Advertisements

بعد نجاح الجزء الأول.. إنطلاق تصوير الجزء الثاني من "وقفة رجالة"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
قرر صناع فيلم وقفة رجالة إطلاق جزء ثاني من فيلم " وقفة رجاله" وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي تم عرضه مؤخرًا بالسينمات.

وتدور قصة الفيلم حول 4 أصدقاء دراسه يتقابلون بعد سنوات طويلة وذلك بعد وفاه زوجه أحدهم ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم.

يذكر أن الفيلم بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، أمينة خليل، سوسن بدر، صفاء الطوخي، إيمان السيد. 


أخبار تهمك

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 17 ساعة

إثيوبيا تحذر مصر والسودان من فيضان محتمل لنهر النيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

منذ ساعة

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 ص

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

01:11 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان