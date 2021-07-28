بعد نجاح الجزء الأول.. إنطلاق تصوير الجزء الثاني من "وقفة رجالة"

قرر صناع فيلم وقفة رجالة إطلاق جزء ثاني من فيلم " وقفة رجاله" وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي تم عرضه مؤخرًا بالسينمات.



وتدور قصة الفيلم حول 4 أصدقاء دراسه يتقابلون بعد سنوات طويلة وذلك بعد وفاه زوجه أحدهم ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم.



يذكر أن الفيلم بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، أمينة خليل، سوسن بدر، صفاء الطوخي، إيمان السيد.





