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بعد نجاح الجزء الأول.. إنطلاق تصوير الجزء الثاني من "وقفة رجالة"
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:51 م
آيه عبد العزيز
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قرر صناع فيلم وقفة رجالة إطلاق جزء ثاني من فيلم " وقفة رجاله" وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي تم عرضه مؤخرًا بالسينمات.
وتدور قصة الفيلم حول 4 أصدقاء دراسه يتقابلون بعد سنوات طويلة وذلك بعد وفاه زوجه أحدهم ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم.
يذكر أن الفيلم بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، أمينة خليل، سوسن بدر، صفاء الطوخي، إيمان السيد.
وتدور قصة الفيلم حول 4 أصدقاء دراسه يتقابلون بعد سنوات طويلة وذلك بعد وفاه زوجه أحدهم ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم.
يذكر أن الفيلم بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، أمينة خليل، سوسن بدر، صفاء الطوخي، إيمان السيد.
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