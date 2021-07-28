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محافظ القليوبية يهنىء أوائل الدبلومات الفنية على تفوقهم

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 02:09 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
محمد ضوه
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استقبل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بمكتبه، أوائل المدارس الثانوية الفنية الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وجرى تكريم كلا من: الطالب عبدالله رضا عبد الله الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات) بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد والحاصل على مجموع 696 من 700 درجة، والطالبة شروق جمال علي السيد الأولى على مستوى الجمهورية بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية (نظام خمس سنوات) بمدرسة مسطرد الزراعية بمجموع 460 من 540 درجة، والطالبة هاجر أيمن عبدالغني السيد الأولى على مستوى الجمهورية بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام الخمس سنوات) بمدرسة بهتيم الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية والحاصلة على مجموع 301 من 320 درجة.

وقدم المحافظ التهنئة لهم على تفوقهم الدراسي معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم الدراسية والعملية.

كما قدم التهنئة والشكر لقطاع التعليم الفني بالمحافظة على الجهد المبذول في تحقيق هذه النتيجة المشرفة، متمنياَ التوفيق لجميع الطلاب.

جاء الاستقبال بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وصادق السيد محمد مدير عام التعليم الفني وأولياء أمور أوائل الطلبة.
محافظ القليوبية يهنىء أوائل الدبلومات الفنية على تفوقهم
محافظ القليوبية يهنىء أوائل الدبلومات الفنية على تفوقهم
محافظ القليوبية يهنىء أوائل الدبلومات الفنية على تفوقهم
محافظ القليوبية يهنىء أوائل الدبلومات الفنية على تفوقهم

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نتيجة الدبلومات الفنية 2021 محافـظ القليوبيــة المدارس الفنية الصناعية أوائل الدبلومات الفنية

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