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"الأرصاد" توجه عدة نصائح للمواطنين خلال الموجة الحارة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مارينا بشارة
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وجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح هامة للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، فضلا عن عدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية.

 كما ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء غطاء الرأس، ومتابعة النشرة الجوية يوميا، والإكثار من شرب السوائل خاصة السوائل الباردة والمرطبات.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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نصائح للمواطنين بالطقس موجة حارة الأرصاد أشعة الشمس

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