







رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس الدور الاول عبر (بوابة التعليم الفني) | طلاب الصف الثالث الثانوي الفني (نتيجة 3 ثانوي فني)









سنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس الدور الاول عبر (بوابة التعليم الفني) | طلاب الصف الثالث الثانوي الفني (نتيجة 3 ثانوي فني)، وذلك للحصول على النتيجة فور اعتمادها بشكل رسمي.





وشهدت نتيجة الدبلومات الفنية 2021، نسب بحث عالية للغاية خلال الساعات القليلة الماضية، مما أدى إلى تصدرها تريند مؤشرات بحث موقع "جوجل" في مصر، لذلك سنستعرض لكم خلال السطور التالية رابط وخطوات وموعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر بوابة التعليم الفني.





رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيًا من خلال هذا الرابط ( اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا ) يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول على درجاتهم في الامتحانات النهائية التي انتهت في أول يوليو الجاري، وذلك عقب إدخال اسم الطالب بالكامل ورقم جلوسه في الخانات المخصصة لذلك وإتباع باقي التعليمات الإلكترونية المطلوبة للاستعلام.









ويأتي ذلك ضمن الخطة الرقمية التي تتبناها الحكومة حاليا والتي تهدف إلى إنجاز كافة الخدمات الحكومية إلكترونيا عبر الشبكة العنكبوتية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي تجبر الجميع على العزل المنزلي قدر المستطاع والتعامل مع الآخرين في أضيق الحدود لتفادي انتشار العدوى و تقليل عدد الإصابات اليومية.





موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وفقا لتصريحات مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنه سيتم اعلان نتيجة طلاب الدبلومات الفنية عقب انتهاء كافة أعمال الكنترول عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال هذا الأسبوع الجاري قبل نهاية شهر يوليو عقب اعتمادها رسميًا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتبدأ مرحلة التنسيق الإلكتروني عبر المنصات وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقا للتوزيع الجغرافي والمجموع الذي حصل عليه الطالب الراغب في استكمال دراستهم الجامعية التي يريد التخصص بها مستقبلا.













خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية العامة

يمكن الحصول على درجات طلاب الدبلومات الفنية الكترونيا عقب الدخول عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني بإتباع الخطوات التالية:-





- تسجيل الدخول عبر البوابة المصرية للتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا

- اختيار الاستعلام عن نتيجة الطلاب

- تحديد نوع الدبلوم المقيد بها الطالب

- تحديد نظام التعليم الذي يدرسه الطالب

- كتابة بيانات الطالب

- كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب

- كتابة رقم جلوس الطالب



