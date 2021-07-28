10 أرقام جديدة وخطيرة عن تحورات فيروس كورونا في مصر

كشف عدد من المختصين مفاجآت جديدة عن وضع كورونا التاجي المستجد في مصر خلال الفترة الحالية، ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الماضية بعد أن تجاوز حدود الصين.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



10 متحورات ظهرت بمصر

قال الدكتور محمد علي رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن عشرة تحورات لفيروس كورونا بينها ألفا وبيتا وجاما ودلتا ظهرت في مصر.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف أن متحورات كورونا ظهرت في مصر بمناطق صغيرة وبنسبة محدودة، مؤكدًا أن هذا الانتشار لم يؤثر على اللقاحات المستخدمة في مصر حتى الآن.



وأشار إلى أن كورونا له الكثير من الطفرات، عشرة منها كان له تأثير، منها أربعة في منتهى الخطورة وهي ألفا وبيتا وجاما ودلتا، موضحًا: "التحورات تحدث عندما يتناقل الفيروس بين الأشخاص، فتحدث لخبطة تغير التتابع الوراثي للفيروس".



حالات كورونا في مصر

وحسب بيانات وزارة الصحة، فإجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 284.090 من ضمنهم 228.624 حالة تم شفاؤها، و16.498 حالة وفاة.



80 مليون جرعة مصنعة محليا

وعن تصنيع لقاح كورونا في مصر، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن التصنيع المحلي بنهاية العام الحالي سيصل إلى توفير حوالي 80 مليون جرعة؛ ليصبح إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر بين مصنعٍ محليًا ومستوردٍ حوالي 146 مليون جرعة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.