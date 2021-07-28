Advertisements

10 أرقام جديدة وخطيرة عن تحورات فيروس كورونا في مصر

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 02:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد العطار
Advertisements
كشف عدد من المختصين مفاجآت جديدة عن وضع كورونا التاجي المستجد في مصر خلال الفترة الحالية، ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الماضية بعد أن تجاوز حدود الصين.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

10 متحورات ظهرت بمصر
قال الدكتور محمد علي رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن عشرة تحورات لفيروس كورونا بينها ألفا وبيتا وجاما ودلتا ظهرت في مصر.

وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف أن متحورات كورونا ظهرت في مصر بمناطق صغيرة وبنسبة محدودة، مؤكدًا أن هذا الانتشار لم يؤثر على اللقاحات المستخدمة في مصر حتى الآن.

وأشار إلى أن كورونا له الكثير من الطفرات، عشرة منها كان له تأثير، منها أربعة في منتهى الخطورة وهي ألفا وبيتا وجاما ودلتا، موضحًا: "التحورات تحدث عندما يتناقل الفيروس بين الأشخاص، فتحدث لخبطة تغير التتابع الوراثي للفيروس".

حالات كورونا في مصر
وحسب بيانات وزارة الصحة، فإجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 284.090 من ضمنهم 228.624 حالة تم شفاؤها، و16.498 حالة وفاة.

80 مليون جرعة مصنعة محليا
وعن تصنيع لقاح كورونا في مصر، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن التصنيع المحلي بنهاية العام الحالي سيصل إلى توفير حوالي 80 مليون جرعة؛ ليصبح إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر بين مصنعٍ محليًا ومستوردٍ حوالي 146 مليون جرعة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد متحورات كورونا كورونا تحورات كورونا

أخبار تهمك

إثيوبيا تحذر مصر والسودان من فيضان محتمل لنهر النيل

منذ ساعتين و 39 دقيقة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ نصف ساعة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 18 ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الاول.. منتخب مصر الأولمبي يتفوق على أستراليا بهدف رائع

منذ 42 دقيقة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

كورونا × مصر.. انطلاق ذروة الموجة الثانية ودفعة لقاحات بالطريق

محليا ودوليا.. تحركات مصرية جديدة لتوفير لقاحات كورونا

لا وجود لسلالات متحورة.. 3 بشائر سارة عن المصابين بكورونا في مصر

القائمة الكاملة لإجراءات منع دخول كورونا المتحورة لمصر

8 رسائل عاجلة من وزيرة الصحة عن كورونا بمصر

طفرات غير مقلقة.. بشائر عن سلالات كورونا بمصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:59 م

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

11:55 ص

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

01:11 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان