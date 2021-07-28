







fany.moe.gov.eg (بوابة التعليم الفني) | ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم الدور الاول وهتظهر امتى ومواعيد تقديم التظلم





يمكنك الآن لجميع الطلاب معرفة رابط بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg التابعة لوزارة التربية والتعليم، للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم دون الذهاب إلى المدرسة (وأنت في بيتك)، للحصول على نتيجتك.





وتستمر أعمال التصحيح والمراجعة لامتحانات الثانوية الفنية داخل الكنترولات حتى الآن، وتسود حالة من الترقب والقلق على جميع الطلاب وأولياء الأمور في انتظار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021، والتي تعتبر من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب.









ويقوم الكثير من الطلاب بالدخول على موقع بوابة التعليم الفني آملين في ظهور النتيجة، إلا أنه لم يتم اعتمادها حتى الآن من وزير التربية والتعليم، فبمجرد اعتماد النتيجة، سيتم رفعها مباشرة عبر موقع نتائج الدبلومات الفنية، وسيتمكن الجميع من الحصول عليها برقم الجلوس فقط، وفي إطار تقديم يد العون لجميع الطلاب، ومساعدتهم في الحصول على النتيجة في اسرع وقت ممكن.





نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

يتداول البعض خلال الساعات الحالية بعض الأخبار التي تفيد بظهور نتيجة الدبلومات 2021، وهو الأمر الذي نفته وزارة التربية والتعليم بشكل تام، حيث أكدت الوزارة إلي أقتراب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، وفور الانتهاء منها سيتم عرض النتيجة على وزير التربية والتعليم لاعتمادها ورفعها عبر بوابة الثانوية الفنية، وبخصوص النتيجة الموجودة على الموقع، فأنها تخص العام الماضي وليس العام الحالي كما يتحدث البعض.





مواعيد تقديم التظلم من نتيجة الدبلومات الفنية

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2021 بعد اعلان النتيجة التقدم بتظلم من النتيجة فى المواد التى غير مقتتعين بدرجاتهم فيها وفق القواعد المعلنة من وزارة التربية والتعليم وذلك فى اليوم من اليوم التالي مباشرة لاعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسميًا نتيجة الدبلومات الفنية.





طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021





- الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر بوابة التعليم الفني ( اضغط هنـــــــــــــــــــــا ).





- يقوم الطالب باختيار اسم الدبلوم المسجل فيه (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي).





- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.





- يضغط الطالب بعد الانتهاء على زر عرض النتيجة.



