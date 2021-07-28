محافظ الجيزة يتفقد طريق المريوطية وكباري المشاة على الترعة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال الرصف والحالة العامة لطريق المريوطية.



وتابع المحافظ أعمال إنشاء كباري المشاة والسيارات الجاري إنشاؤها على ترعة المريوطية للتسهيل على المواطنين في التنقل من وإلى البر الشرقي والغربي للطريق، موجها مدير مديرية الإسكان بضرورة الإسراع من الأعمال والانتهاء منها لما لها من أهمية للمواطنين من سكان المنطقة والمترددين على ذلك القطاع الحيوي .



وشدد المحافظ على ضرورة تغطية أي كابلات كهربائية بمحيط الكباري ليتماشي مع النسق العام للطريق.



كما تفقد المحافظ نسب تطبيق خط التنظيم وإزالة العوائق بمسار طريق المريوطية، مشددا على رئيس حي الطالبية بسرعه إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها.



وعاين المحافظ عددا من المواقع أسفل كوبري المريوطية الطائر للوقوف على أماكن إقامة ساحات الانتظار وأرصفة المشاة.



يرافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

