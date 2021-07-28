عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

نجح أحمد ياسر ريان مهاجم منتخب مصر في إحراز هدف التقدم للفراعنة بشباك نظيره أستراليا في المباراة المقامة بينهما على ملعب مياجي بالجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.









وسجل أحمد ريان هدف تقدم منتخب مصر في الدقيقة 44 بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية رائعة من زميله رمضان صبحي الذي رواغ مدافع المنتخب الأسترالي داخل منطقة الجزاء بمهارة فردية.









الجدير بالذكر أن منتخب مصر خاض مباراتين في بطولة أولمبياد طوكيو تعادل في الأولى أمام إسبانيا 0-0 وخسر أمام الأرجنتين 0-1.







