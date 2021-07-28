Advertisements

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب خيوط الجراحية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
Advertisements
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الخيوط الجراحية التعويضية  بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .
 
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من  فرانكفورت استوقفت نورا السيد عبد الحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب الذى يحمل جنسية أوروبية أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة .
 
وعند سؤاله عما إذا كان يحمل معه أو فى حقائبة مايجب الإفصاح والإقرار عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .
 
وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك والذي تلاحظ وجود كثافات متراصة وسط الملابس بالحقائب .
 
وبالعرض على  عمرو عطية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قرر تكليف السيد موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 180 عبوة خيوط جراحية تعويضية تستخدم في عمليات الطب الرياضي والرباط الصليبي داخل حقائبه .
 
قرر أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 88 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي
 
ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

أخبار تهمك

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 7 ساعات

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

منذ ساعة

إثيوبيا تحذر مصر والسودان من فيضان محتمل لنهر النيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ ربع ساعة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:59 م

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

11:55 ص

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

01:11 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان