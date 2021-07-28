الاتحاد البرتغالي يعلن عن عودة الجماهير في مباراة السوبر

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إقامة مباراة كأس السوبر المحلية بين سبورتنغ لشبونة وبراغا بحضور جماهير.









وستقام المباراة في أفييرو يوم السبت، وستشهد حضوراً جماهيرياً بنسبة 33% من سعة الملعب البالغة 30 ألف متفرج.









وستكون هذه أول مرة تعود فيها الجماهير لمباراة بهذا المستوى الرفيع في كرة القدم البرتغالية منذ بداية وباء كوفيد-19 في مارس (آذار) من العام الماضي.









وقال الاتحاد البرتغالي في بيان: "اتخذت السلطات الصحية هذا القرار بالتعاون مع الحكومة والاتحاد البرتغالي لكرة القدم".









وسيتعين على الجماهير التي ترغب في الحضور تقديم شهادة بالحصول على التطعيمات أو نتيجة اختبار سلبي لكورونا ويجب عليها ارتداء الكمامات.









وسيدخل سبورتنغ المباراة بطلاً للدوري بعد أن فاز بأول ألقابه في المسابقة في 19 عاماً الموسم الماضي، وفاز براغا بالكأس المحلية.



