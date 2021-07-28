Advertisements

الاتحاد البرتغالي يعلن عن عودة الجماهير في مباراة السوبر

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إقامة مباراة كأس السوبر المحلية بين سبورتنغ لشبونة وبراغا بحضور جماهير.


وستقام المباراة في أفييرو يوم السبت، وستشهد حضوراً جماهيرياً بنسبة 33% من سعة الملعب البالغة 30 ألف متفرج.


وستكون هذه أول مرة تعود فيها الجماهير لمباراة بهذا المستوى الرفيع في كرة القدم البرتغالية منذ بداية وباء كوفيد-19 في مارس (آذار) من العام الماضي.


وقال الاتحاد البرتغالي في بيان: "اتخذت السلطات الصحية هذا القرار بالتعاون مع الحكومة والاتحاد البرتغالي لكرة القدم".


وسيتعين على الجماهير التي ترغب في الحضور تقديم شهادة بالحصول على التطعيمات أو نتيجة اختبار سلبي لكورونا ويجب عليها ارتداء الكمامات.


وسيدخل سبورتنغ المباراة بطلاً للدوري بعد أن فاز بأول ألقابه في المسابقة في 19 عاماً الموسم الماضي، وفاز براغا بالكأس المحلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة السوبر كره القدم عودة الجماهير في مباراة السوبر الاتحاد البرتغالي

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

منذ ساعة

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

إثيوبيا تحذر مصر والسودان من فيضان محتمل لنهر النيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 12 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على المنتخب العربي الذي واجهه كريستيانو في أول مبارة دولية له

"فيفا" يحقق في صفقة انتقال فرنانديز لمانشستر يونايتد

وزير الصحة البرتغالي يفاجئ الجميع بشأن دوري أبطال أوروبا

قائمة البرتغال تشهد عودة كريستيانو رونالدو

ليستر سيتي يتأهل لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي

رسميا.. "يويفا" يسمح للجماهير بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 ص

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

طب الإسكندرية عن امتياز بائع الفريسكا: "غير صحيح" (مستند)

01:11 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان