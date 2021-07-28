استقرار أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.93 دولار

سجلت أسعار النفط اليوم،74.93 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي72.20 دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، استقرار أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء وذلك بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية الأسبوع الماضي.