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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 28-7-2021 أمام الجنيه المصرى
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 02:05 م
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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 28-7-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.27 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
52.00 جنيه للشراء.
52.34 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.27 جنيه للشراء.
52.26 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.32 جنيه للشراء.
52.31 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
51.95 جنيه للشراء.
52.28 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.27 جنيه للشراء.
52.31 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.44 جنيه للشراء.
52.30 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.54 جنيه للشراء.
52.24 جنيه للبيع.
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