







موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس (زراعي - فندقي - صناعي - تجاري) بنظام الـ3 و 5 سنوات Technical Diploma Result 2021 | اعرف خطوات الاستعلام









ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الالكترونية، موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس Technical Diploma Result 2021، وذلك عقب انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات، في محاولة منهم لاطمئنان قلوبهم على نتيجتهم في ظل الخوف الشديد اللذين يعيشون فيه هم وأولياء أمورهم أيضًا، وخلال السطور التالية سنقدم لكم موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021.





وازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس (زراعي - فندقي - صناعي - تجاري) بنظام الثلاث والخمس سنوات Technical Diploma Result 2021، وذلك لمعرفة النتيجة على الفور.





موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021، وذلك عقب حالات البحث المتواصلة من ثِبّل جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.









اقرأ أيضًا.. fany.moe.gov.eg (بوابة التعليم الفني) | ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم الدور الاول وهتظهر امتى ومواعيد تقديم التظلم









وأكد مجاهد، أن من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على موقع "البوابة المصرية للتعليم الفني" من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا ).





ومن المقرر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، ستعلن عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أنه يتم إعلان نتيجة الصفي الأول والثاني من قبل المديريات.





نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أجرت امتحانات الدبلومات الفنية بطريقة منظمة ومهندمة، حيث عقدت ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





ومنذ فترة، بدأت جميع امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في يوم 19 يونيو 2021، واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021 الجاري.









وجاءت بعد ذلك مرحلة تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلاب في جميع المدارس المختلفة، لتعمل على قدم وساق ودون راحة، لتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بطريقة سليمة وموضحة ودون أخطاء حتي لا يُظلم أي طالب.





خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

- الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر بوابة التعليم الفني ( اضغط هنـــــــــــــــــــــا ).

- يقوم الطالب باختيار اسم الدبلوم المسجل فيه (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي).

- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

- يضغط الطالب بعد الانتهاء على زر عرض النتيجة.



