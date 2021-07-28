تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بمدينة العلمين الجديدة





أعلن الهضبة عمرو دياب، منذ ساعات قليلة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد حفله الغنائي الذي سيكون في مدينة العلمين الجديدة يوم ١٣ أغسطس المقبل.







ومن المقرر أن تُطرح تذاكر الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة، و يتراوح سعر التذاكر بين ١٠٠٠، ١٥٠٠، ٢٥٠٠، ٣٥٠٠ جنيه مصري .





وقد أحيا الهضبة منذ أيام حفل غنائي خاص بالساحل الشمالى، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم فيفي عبده، آسر ياسين، مصطفى خاطر، وغادة عادل.



في سياق آخر تصدر عمرو دياب، مؤخراً تريند "تويتر" بـ"أحلى ونص" والتي تعد ثالث أغنياته في صيف 2021.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم ، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.