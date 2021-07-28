"بدونهم لا يتم التمويل".. 4 مستندات يجب توافرها للاستفادة من مباردة التمويل العقاري

بعد إعلان البنك المركزى رسميا عن انطلاق مبدرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل، هرع المواطنين للبحث عن وحدة سكنية للاستفادة من تلك المبادرة التي انتظروها كتيرا لتحقيق حلمهم في امتلات شقة، ورغم التفاصيل التي أعلن عنها صندوق الإسكان، مازلت هناك الكثير من الأسئلة حول كيفية الحصول على شقة من خلال مبادرة التمويل العقارى الجديدة، بفائدة 3 %، وما هي الأوراق التي يجب توافرها للحصول على شقة بنظام التمويل العقارى، ونستعرض معكم أبرز مستندات يجب توافرها قبل الذهاب لأقرب بنك للحصول على شقة من خلال المبادرة الجديدة.

هناك مستندات معتادة ومن السهل الحصول عليها للاستفادة من تلك المبادرة، ولكن هناك بعض المستندات التي يصعب قليلًا توافرها والتي تعتمد البنوك عليها بشكل أساسي للموافقة على تمويل الوحدة السكية التي يريدها المواطن ونستعرض فيما يلي أهم 3 مستندات مطلوبة لإتمام عملية التمويل:





1- رخصة العقار من أبرز الأوراق التي يجب توافرها قبل الذهب للبنكز





2- شهادة تثبت أن العقار تم التصالح عليه في حال كون العقار مخالف.





3- صورة من السجل العقارى للعقار أو الشقة أو الأرض المقام عليها العقار.





4- شهادة تثبت أن الوحدة لا يوجد عليها أي متأخرات أو أقساط أو سبق وتم الحصول على قرص تمويل عقارى من خلالها.

اما الشروط والأوراق المعتادة فهى كالتالي:





بالنسبة للمتقدم:



