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غلق 5 عيادات بمركز قويسنا في المنوفية للعمل بدون ترخيص

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:10 م
جانب من الإغلاق
جانب من الإغلاق
سناء عثمان
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في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، صرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بقيام إدارة العلاج الحر بشن حملة مرورية بمركز قويسنا لمتابعة أعمال المستشفيات والعيادات والمعامل للتأكد من تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية وإتباع سياسة مكافحة العدوى.

أسفرت الحملة عن تنفيذ الغلق الإداري لـ 5 عيادات خاصة لمخالفتهم اللوائح والقوانين والعمل بدون ترخيص، والمرور على 15 منشأة منهم 3 مراكز طبية ومستشفى خاص وجميعهم مطابق، هذا وقد أشارت مدير إدارة العلاج الحر بأنه تم المرور أيضا على عدد 5 معامل تحاليل وتم منح 2 منهم مهلة لتوفيق أوضاعهم و3 معامل مطابقة للمواصفات، كما تم المرور على 5 عيادات خاصة ومجمع طبى بقرية إشليم وتم الغلق الفوري لعدم الترخيص وفقا للمادة 16 مكرر من قانون 153 لسنة 2004، وأكدت مديرة إدارة العلاج الحر بتحرير محضر جنحة ضد أحد العيادات لرفضها تنفيذ قرار الغلق والتنسيق مع الشرطة لسرعة التنفيذ.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية للتأكد من التزامهم بتطبيق معايير الجودة وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بنطاق المحافظة وكذا التصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

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مركز قويسنا غلق 5 عيادات المنوفية العمل بدون ترخيص

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