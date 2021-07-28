معاينة تصويرية من النيابة لمقتل شاب بسكين خاله بمصر القديمة

أجرى المتهم بقتل نجل شقيقته فى منطقة مصر القديمة معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، حيث اصطحبه فريق من النيابة العامة لموقع الحادث، وأعاد تمثيل الواقعة على مسرح الجريمة.



وكشفت المعاينة عن تسديد المتهم 3 طعنات فى البطن نافذة للمجنى عليه أسفرت عن مقتله، وتركه وسط بركة من الدماء.



وكشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة حيث تبين أن المشاجرة بين المجنى عليه والمتهم بسبب الخلاف على الميراث، قام على أثرها المتهم بمشادة كلامية مع المجنى عليه وعلى إثرها طعن ابن شقيقته عدة طعنات مستخدما سلاحا أبيضا "سنجة"، مما أدى إلى وفاته فى الحال.



كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغا مفادة نشوب مشاجرة بأحد شوارع دائرة القسم أسفر عنها مقتل شخص، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته، ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خال المجني عليه وتم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.