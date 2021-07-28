حبس المتهمة بالاتجار بالمواد المخدرة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس المتهمة بالاتجار بالمواد المخدرة بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت قد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات - بدون عمل - مقيمة بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها من منطقة سكنها مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بمنطقه سكنها، وعثر بحوزتها على ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1،800 كيلو جرام، مبلغ مالى، ميزان حساس، رول من الألومنيوم يستخدم فى تغليف المواد المخدرة ) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.