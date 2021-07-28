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حبس المتهمة بالاتجار بالمواد المخدرة بمدينة نصر
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:08 م
هايدي شعبان
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أمرت نيابة مدينة نصر بحبس المتهمة بالاتجار بالمواد المخدرة بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت قد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات - بدون عمل - مقيمة بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها من منطقة سكنها مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بمنطقه سكنها، وعثر بحوزتها على ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1،800 كيلو جرام، مبلغ مالى، ميزان حساس، رول من الألومنيوم يستخدم فى تغليف المواد المخدرة ) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت قد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات - بدون عمل - مقيمة بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها من منطقة سكنها مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بمنطقه سكنها، وعثر بحوزتها على ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1،800 كيلو جرام، مبلغ مالى، ميزان حساس، رول من الألومنيوم يستخدم فى تغليف المواد المخدرة ) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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