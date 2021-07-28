تفعيل أعمال إدارة الوافدين بكلية العلوم جامعة المنوفية



حضر اللقاء الدكتور عادل عبد الهادى نصار عميد الكلية والدكتور حسن عليوة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق إدارة الوافدين بالكلية والدكتور أيمن منصور مدير إدارة الوافدين بالكلية وبعض الطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة منهم الطالب العراقى أحمد مظهر عبيد الخيكانى دكتوراه الكيمياء الحيوية، والطالب اليمنى عبدلله سعد على عبدلله دكتوراه كيمياء حيوية والطالب اليمنى سفيان عبده فايد الغوش دكتوراه فيزياء إشعاعية والطالب محسن سعد بالفرقة الخامسة كلية الطب.



تم فى اللقاء التعريف بإدارة الوافدين بالجامعة والمهام التى تقوم بها، وأوجه الرعاية المختلفة التى تقدمها للطلاب الوافدين، وتم عمل خطة جذب لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالكلية، ومناقشة بعض المشاكل التى تواجه الطلاب الوافدين والاستماع إلى مقترحاتهم..



وعقب اللقاء تم حضور منسق الوافدين لمناقشة الدكتوراه للباحث أحمد مظهر عبيد الخيكانى، وقد أثنى المحكمين على الرسالة وتميز الباحث وحرصه على التسجيل فى جامعة المنوفية لدرجتى الماجستير والدكتوراة.



والجدير بالذكر أنه يوجد فى كلية العلوم وحدات ذات طابع خاص منها مركز الخدمة العامة والذى يتضمن وحدة التحاليل الدقيقة وبها أحدث الأجهزة وعلى سبيل المثال FTIR، LC MS ووحدة العطور والمعقمات ووحدة البيئة وتحليل المياة.

في إطار مبادرة #ادرس_في_مصر وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بتطوير منظومة الطلاب الوافدين، وإشراف الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة نانسى يوسف أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قامت الدكتورة سلوى فؤاد مدير إدارة الوافدين بالجامعة بزيارة كلية العلوم لتفعيل مهام إدارة الوافدين بالكلية.