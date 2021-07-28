أسماء العشرة الأوائل بكلية التربية العام جامعة المنوفية

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة التراكمى لكلية التربية للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١.



وأعلن الدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية أن الطالبات حققن المراكز الأولى على الكلية بمختلف الشعب وحصلت العشرة الأوائل على تقدير ممتاز وهن: سارة عادل عبد الغنى (شعبة عام فيزياء)، آيه رمضان شعيرة (عام جغرافيا)، دينا جمال عبد المجيد (عام كيمياء)، أمنية جمال جاب الله (عام بيولوجى)، فاطمة هشام الزهار (عام جغرافيا)، رحاب مصطفى توفيق (عام لغة انجليزية)، حسنية عزت عبد الفتاح، أسماء إبراهيم عبيد، نوران محمد عادل (عام كيمياء)، آية صبحى عبد الموجود (أساسى علوم).