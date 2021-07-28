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العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة نصر

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هايدي شعبان
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عثر الأهالي على جثة شاب مجهول الهوية في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا مفاداه العثور على جثة شاب ملقى بأحد شوارع دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على جثة الشاب وبالفحص تبين أنه مصاب بكسر في الجمجمة، وإصابات في أنحاء متفرقة من الجسد ولم يكن معه أي مستندات تدل على هويته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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مدينة نصر حوادث الفجر جثة العثور على جثة شاب

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