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رئيس "الطب الوقائي" يحذر من الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منى صموئيل
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حذر الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، المواطنين من التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التجمعات الكبيرة، والتي من دورها الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريح خاص لـ"الفجر" أنه مع انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا في البيان اليومي لوزارة الصحة، ضرب المواطنين بالإجراءات الاحترازية عرض الحائط، مؤكدا أنه بالفعل تتعرض بعض الدول حاليا لموجة رابعة من فيروس كورونا.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، على أن كورونا لم تنته بعد، مؤكدا أن مصر متمثلة في وزارة الصحة دائما جاهزة ومستعدة، في ظل جهود الدولة المصرية والوعي المجتمعي.

وكانت توقعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في وقت سابق، بداية الموجة الرابعة من كورونا في مصر مطلع أكتوبر المقبل.

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الكلمات المفتاحية

موجة رابعة كورونا الطب الوقائي

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