هيئة كبار العلماء تمد فترة التقدم لمسابقة الأزهر العالمية للبحوث



تنتهي مدة تلقي الأبحاث آخر جمادي الأول من العام الهجري ١٤٤٣ه‍‍، وتبدأ أعمال التحكيم بالمسابقة غرة جمادي الآخر، وتنتهي أعمال التحكيم والرصد غرة شهر شعبان، بينما تعلن النتيجة النهائية للمسابقة وتسلم الجوائز للفائزين في السابع من رمضان ١٤٤٣ه‍‍.



وتأتي هذه المسابقة انطلاقًا من المسؤوليات العليمة والدينية التي يضطلع بها الأزهر كونه المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية، والحصن الفكري والثقافي للعالم الإسلامي، وحرصًا على تنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي وإثراء الحراك العلمي الجاد.



وتهدف المسابقة إلى تحقيق عدة أهداف، من خلال نشر بحوث علمية تتسم بالأصالة والجدة والعمق، تكون مرجعًا لا غنى عنه، يمهد للبت في المسائل المستجدة في حياة الناس على أساس شرعي، وبعث روح التجديد المنضبط، وإثراء حركة الاجتهاد في الفكر الإسلامي، وتوسيع دائرة مشاركة علماء الأمة وباحثيها في بحث القضايا المستجدة، وإشاعة منطق الحوار القائم على الحُجة والبرهان، بما يواكب العصر ويحقق مصالح الناس وييسر حياتهم.



كما تهدف المسابقة إلى تحقيق التكامل المعرفي بين التخصصات والعلوم المختلفة، بعيدًا عن الانفصام المعرفي، وتأكيد حث الأزهر الباحثين على تعلم العلوم التي تعينهم في تنزيل الحكم الصحيح على المسألة محل الاجتهاد، لتكون النظرة تعددية وشمولية، وترسيخ مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لتلبية حاجات العصر، وإجابة تساؤلاته، ومعالجة وقائعه، ومواكبة مستجداته.



وتتمثل فروع المسابقة في خمسة فروع، الأول: العقيدة والفكر المعاصر، وموضوعه الأصول الفكرية لجماعات التطرف ودور المؤسسات التعليمية في مواجهتها، الثاني: الفقه الإسلامي وأصوله، وموضوعه أثر التقدم التقني على مسائل الأحوال الشخصية، الثالث: تفسير وعلوم القرآن، وموضوعه الحداثة وتفسير نصوص الوحي، والرابع: الحديث وعلومه، وموضوعه حركات التشكيك في السنة النبوية: الشبهات والمآلات، الخامس: اللغة العربية وآدابها، وموضوعه خطوات التجديد في التراث البلاغي والنقد الأدبي.



وتتمثل الشروط العامة للمسابقة في الآتي:

- اللغة المعتمدة للبحوث المقدمة في فروع المسابقة هي اللغة العربية الفصحى، سواء كان الباحث من داخل مصر أو خارجها.

- يتقدم الباحث ببحث واحد فقط في أحد فروع المسابقة، ولا مانع من مشاركة أكثر من باحث في إعداد البحث.

- يكون البحث متسمًا بالجِدَّة والعمق، ويراعَى فيه أصول المنهج العلمي وتقاليده المعتمدة.

- يُكتب في الصفحة الأولى من البحث عنوان البحث، واسم الباحث، والصفة العلمية، والتخصص، وجهة العمل، والجنسية، ومحل الإقامة، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ولا يُذكر في متن البحث اسم الباحث، أو أية إشارة تكشف عن هويته.

- تُقدَّم البحوث بصيغة (WORD) و(PDF)، على أن يكون نوع الخط (Simplified Arabic)، بحجم (16) في المتن، و(12) في الحواشي، و(20) Bold في العناوين.

- ألا يقل حجم البحث في أيٍّ من فروع المسابقة عن (200) صفحة، ولا يزيد على (300) صفحة.

- ألا يكون البحث قد قُدم لجهة أخرى، أو حصل به الباحث على درجة علمية.

- إذا ثبت أن بالبحث المقدم انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، أو تجاوزًا لأخلاقيات البحث العلمي؛ تحمل الباحث تبعات ذلك دون أدنى مسئولية على الأزهر الشريف.

- تنتقل حقوق الطبع والترجمة والنشر لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بمجرد فوز البحث بالجائزة، مع الاحتفاظ بالحق الأدبي للباحث.

- تُسلَّم جوائز المسابقة لأصحاب البحوث الفائزة في الاحتفال باليوم العالمي للأزهر الموافق 7 رمضان ١٤٤٣ه‍‍جرية.

- يتحمل الأزهر الشريف تكاليف تذاكر السفر والإقامة والإعاشة للفائزين من خارج مصر خلال مدة تكريمهم.

- تُرسَل البحوث، وصور الرقم القومي أو جواز السفر، إلكترونيًّا عبر النافذة الخاصة بالمسابقة على بوابة الأزهر الإلكترونية (http:www.azhar.eg)، أو تُقدَّم يدويًّا إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء (مشيخة الأزهر القديمة - أمام الجامع الأزهر).

- لمزيد من المعلومات يرجَى التواصل عبر الوسائل المتاحة من خلال النافذة الخاصة بالمسابقة على بوابة الأزهر الإلكترونية.



وكانت هيئة كبار العلماء قد أعلنت عن عن جوائز المسابقة، وجاءت كالآتي:

- قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الأول في كل فرع: مائة ألف جنيه مصري (100.000ج.م).

- قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الثاني في كل فرع: خمسون ألف جنيه مصري (50.000ج.م).

- قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الثالث في كل فرع: خمسة وعشرون ألف جنيه مصري (25.000ج.م).



ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول على رابط المسابقة:

https:www.azhar.egCompetitionindex.htmّ

أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم تفاصيل التوقيتات النهائية لمسابقة الأزهر العالمية للبحوث، وجاءت تفاصيل المسابقة كالتالي: