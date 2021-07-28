الإعدام شنقا لعاطل قتل طفلة أثناء سرقته شقة سكنية بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد رفعت أحمد والمستشار شريف السيد جبر وسكرتير الجنايات محمد أحمد البغدادي، بالإعدام شنقا للمتهم "م.ر.أ" لاتهامه بقتل المجني عليها الطفلة "ف.م.ع".



تعود القضية رقم 15478 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية بإخطار مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليه، بقيام المتهم بقتلها داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، أنه عقب تواجد المجني عليها الطفلة "ف.م.ع" 14 سنة، داخل الشقة سكنها، وعقب قيام المتهم "م.ر.ا" 40 سنة عامل إلى الشقة محل الواقعة بسرقتها، وبحوزته سلاح أبيض سكين وعند مشاهدته المجني عليها، قام بشل حركتها وخنقها بحبل حول رقبتها وطعنها عدة طعنات حتى أودت بحياتها، وقام بسرقة بعض المنقولات من الشقة وفر هاربا.



و بتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بغرض السرقة، وبعرضه على النيابة العامة قررت، إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية أيدت حكم الإعدام على المتهم.