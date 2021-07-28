أولمبياد طوكيو.. لاعبو منتخب مصر الأوليمبي يحتفلون بالتأهل إلى ربع النهائي

احتفل لاعبو منتخب مصر الأوليمبي والجهاز الفني بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون رد والتأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو.









وبعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية المباراة قام اللاعبون والجهاز الفني بالاحتفال بالفوز الهام والصعود للدور ربع النهائي.









وقام لاعبو منتخب مصر بحمل المدير الفني شوقي غريب على الأعناق محتفلين بالفوز بهدفين دون رد.









وفاز منتخب مصر على أستراليا بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو سجلهما أحمد ياسر ريان وعمار حمدي.









وضرب منتخب مصر موعدًا ناريًا مع نظيره البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو.



