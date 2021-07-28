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الفجر تنفرد.. ننشر بيان نجاح طبيب الفيوم وحصوله على بكالوريوس الطب

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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حصلت بوابة "الفجر الإلكترونية" على بيان درجات نجاح الطبيب المزيف بمحافظة الفيوم، وتبين أنه بالفعل خريج كلية الطب جامعة عين شمس، وحاصل على تقدير عام مقبول.

وشهدت محافظة الفيوم، اتهام طبيب بانتحال الصفة، ويُدعى عبد التواب الطحاوي خميس، وتم القبض عليه، ولكن كانت المفاجأة أنه بالفعل متخرج هذا العام بتقدير مقبول.

وتعود تفاصيل الواقعة حيث كانت معلومات وردت لمباحث مركز شرطة سنهور، بانتحال عاطل صفة طبيب بمنطقة سنهور وفيديمين التابعين لدائرة المركز، وأنه قام بفتح عيادتين بعد حصوله على تصاريح مزورة، وانتقلت قوة من مركز شرطة سنهور برئاسة العميد أسامه أبو الليل، مأمور المركز وضباط المباحث إلى مكان البلاغ بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بقيادة الدكتور وائل جلال مدير الجهاز، وتم ضبط المتهم (46 سنة ـ مقيم في منشاة دكم التابعة لمركز سنورس)، وبمواجهته أنكر جميع ما أنسب إليه.

وأشارت تحريات الرائد محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة سنهور إلى أن الإدارة الصحية بمركز سنورس طلبت إفادة من نقابة الأطباء بالفيوم وادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، للاستفسار عن موقف الطبيب المزيف إذا ما كان مقيد لديهم أو من عدمه، حيث ردّت النقابة بأن المذكور غير مقيد لديهم في نقابة الأطباء.

وبخصوص سؤاله عن شهادة تخرجه من كلية طب خلال التحقيقات، قال إنها في شئون الطلبة بكليته ولم يتمكن من استخراجها حتى الآن.

وتحرر المحضر رقم 1811 إداري مركز شرطة سنهور، وجار عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأغلقت عيادته بالشمع الأحمر وتحريز جميع ما بداخلها، حتى انتهاء التحقيقات وظهور قرار النيابة، وملابسات وظروف الواقعة.
الفجر تنفرد.. ننشر بيان نجاح طبيب الفيوم وحصوله على بكالوريوس الطب
الفجر تنفرد.. ننشر بيان نجاح طبيب الفيوم وحصوله على بكالوريوس الطب

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