هيثم فاروق يشيد برمضان صبحي أمام أستراليا في الأولمبياد

أثنى هيثم فاروق المحلل الرياضي بالمستوى الذي ظهر عليه رمضان صبحي لاعب منتخب مصر في مباراة اليوم أمام نظيره الأسترالي.









وأكد هيثم فاروق على أن منتخب مصر قدم مستوى مميز في المباراة وكان رمضان صبحي واحدًا من نجوم اللقاء.









وأضاف بأن منتخب مصر ينتظره مباراة صعبة مقبلة أمام نظيره البرازيل وعلى اللاعبون الاستعداد لها جيدًا".



