الرئيس السيسي: نمضي قدمًا لإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عزم مصر على الاستمرار فى تقديم الدعم الفنى لجنوب السودان على كافة الأصعدة خاصة فى المجالات التنموية.



كما أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعقد معرض المنتجات المصرية الأول فى جوبا والمضى قدمًا فى إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.