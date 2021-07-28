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بعد وصفها بالعانس.. نداء شرارة ترد بقوة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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ردت الفنانة الأردنية نداء شرارة عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على أحد الاشخاص الذي كتب لها "شكلك هتعنسي" .


قالت نداء شرارة:"معلش استوقفني تعليق هاد الشخص وبالعادة أي شي بيستوقفني بحب أرد عليه، واحتراماً لشخصك علماً أنك لا تستحق بس ما خليت اسمك يبين، أنا بس عندي تعقيب ع مصطلح عانس مين اللي اخترع هاد المصطلح، أنا بعد سنة رح أصير ٣٠ سنة، يعني هل أنا رح أصير معنسة؟". 

وتابعت نداء شرارة : هو ما ضَل شي تضغطوا في ع المرأه ف صرتوا تنعتوها بكملة عانس وياريت على عمر ٣٠هلأ بالعشرينات وبسألوكي ليش لسا مَش متجوزة وكإنو في مشكلة فيكي يعني وفي بنات بتدخل بحالة إكتئاب كل ما سمعت إنو في وحده من صاحباتها تجوزت لانو اللي حواليها ضاغطينها ..!!!الناس اللي بتفكر بهالطريقه أنتم والجهل وجهان لعملة واحدة".

وأضافت نداء شرارة :" لأ وبضحكوني بس يقعدوا يقولوا لأي وحدة متى رح نفرح فيكي، خلص كبرتي ،وقلت فرصك ، اقبلي بأي شي هلأ ، لحقي خلفيلك ولدين قبل ال ٤٠ أو في أهالي ماشيين على مبدأ خلينا نجوزهم صغار من باب انو كبرت وقادرة تفتح بيت خلص ومش قادرين ع مصاريف البنات ف بنجوزهم صغار ! وبالآخر بيسألوا ليش في حالات طلاق معبية الدنيا !!؟؟ على فكره أنا بقبل أضل مَش متجوزة طول حياتي ولا أخد واحد شبهك وزيك ".

وأستكملت نداء شرارة:" البنت بكل المراحل بتضلها قمر وسكر ومنورة واللي ما بجيها نصيبها مَش عانس هيك رب العالمين كاتب كل تأخيرة وفيها خيرة وفِي نماذج كثيرة بالعالم لسيدات ناجحة ومستقلة و مَش متزوجين مين قلك الست ناقصه اذا ما تزوجت هاد نصيب مكتوب من عند رب العالمين بكفى تضغطوا ع بناتكم عشان خايفين من هالمصطلح ومن حكي الناس حبوهم واسندوهم وغطوهم برموش عيونكم ، يعني واذا صارت ٣٠ وتصير بأي عمر كمان خلي العسل بجرارة حتى تغلى أسعاره ولما ربنا يريد ". 


وتابعت نداء شرارة :" الله يكتب لكل بنت بساعة هالفجر الفرح والراحه والسعاده وبيت مليان حب وسعاده دائمة اهممن زواج مليان كره و مرار وقلة تقدير ومشاكل ووجع راس لأولادهم بس لأنها اضطرت تتجوز عشان خايفه تكبر وتروح فرصتها ". 

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