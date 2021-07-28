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الكرملين: بايدن مخطئ في اعتقاده بامتلاك روسيا أسلحة نووية ونفط فقط

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن تقييم الرئيس الأمريكي جو بايدن لروسيا على أنها تمتلك أسلحة نووية ونفطًا فقط كان بعيدًا عن الواقع وينطوي على نقص المعرفة بالبلاد.

أدلى بايدن بهذا التصريح يوم الثلاثاء خلال كلمة حذر فيها من أنه إذا انتهى الأمر بالولايات المتحدة إلى "حرب حقيقية" مع "قوة عظمى" فقد تكون نتيجة لهجوم إلكتروني كبير على البلاد، مما يسلط الضوء على ما تصفه واشنطن بالتهديدات المتزايدة التي تشكلها روسيا والصين.

وقد تفاخر بايدن بأن أجهزة المخابرات الأمريكية كانت متفوقة على نظيراتها الروسية وقال إن بوتين لديه "مشكلة حقيقية". واضاف " إنه يجلس على رأس اقتصاد لديه أسلحة نووية وآبار نفط ولا شيء غير ذلك. لا شيء آخر. ما هو اقتصادهم ؟ هو ثامن أصغر اقتصاد في العالم الآن، والأكبر في العالم؟ إنه يعلم أنه في مشكلة حقيقية تجعله أكثر خطورة من وجهة نظري".

واعترف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ببراعة روسيا النووية وقطاعها النفطي والغاز الضخم، لكنه عارض مزاعم بايدن. وصرح للصحفيين "الادعاء بعدم وجود شيء آخر في روسيا أمر خاطئ.. هذه معرفة غير صحيحة وسوء فهم لروسيا الحديثة."

واوضح بيسكوف إن الأمر يبدو كما لو أن بايدن، الذي ألقى الخطاب أثناء زيارته لمكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI)، صمم رسالته لمجتمع المخابرات في بلاده وأراد أن يترك انطباعًا. واكد إن الولايات المتحدة معارضة لروسيا رغم أن الجهود جارية لتطبيع العلاقات. بدأ كبار المسؤولين الأمريكيين والروس محادثات اليوم الأربعاء بشأن الاستقرار النووي الاستراتيجي.


واضاف بيسكوف "(الولايات المتحدة) بالكاد يمكن أن تسمى شريكا. إنها أشبه بمعارض.. ولا تزال حقيقة جلوس الخبراء في جنيف اليوم علامة إيجابية". كما رفض بيسكوف مزاعم بايدن بأن روسيا تتدخل بالفعل في انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة لعام 2022.

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روسيا الكرملين الرئيس الأمريكى جو بايدن

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