عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

عبر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته الكبيرة عقب فوز الفراعنة على أستراليا بهدفين دون رد والتأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو.





وقال غريب بعد المباراة :"الحمد لله التأهل جاء بأيدينا ولم يكم هناك نتائج لتساعدنا".





وأضاف :"لم نظهر بمستوانا حتى الآن والحمد لله على التأهل".





وتابع :"خضنا اللقاء بنفس الطريقة التي خصنا بها المباراتين السابقتين في البطولة".





وزاد :"اليوم لم يكن أمامنا ألا حل وحيدًا وهو المكسب أو الخروج فالتعادل كان سيجعلنا نودع البطولة".





وأشار :"محمد الشناوي تصدى لأكثر من كرة وقدم مستوى مميز مع زملائه رغم خوض عدد من المباريات في وقت قليل".





وأوضح ."استعنت بالبدلاء في مباراة اليوم من أجل تنشيط الجانب الهجومي في ظل الحالة البدنية لبعض اللاعبين".





وعن لقاء البرازيل قال :"أمامنا مباراة هامة أمام البرازيل وربنا هيكرمنا فيها".





واختتم :"هي مباراة كرة قدم بها الخاسر والفائز وأتمنى أن يكون الفوز حليفنا".



