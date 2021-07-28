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الحريري: نريد رفع الحصانة عن الجميع في قضية انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:15 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
وكالات
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قال سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية: "نريد رفع الحصانة عن الجميع في قضية انفجار مرفأ بيروت".

 

وفي وقت سابق، هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

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مرفأ بيروت الحريري

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