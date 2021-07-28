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أبرزهم رونالدو.. 5 نجوم تخلى عنهم بيريز مقابل المال

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
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قام فريق ريال مدريد ببيع المدافع الفرنسي “فاران” إلي مانشستر يونايتد، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وتدخل هذه الصفقة في تاريخ صفقات البيع الأغلى الذي تمت في ريال مدريد.

ولا تعد هذه الصفقة هي فقط الباهظة، حيث تخلي بيريز عن العديد من النجوم مقابل صفقات مالية غالية، وتكون صفقة فاران هي الرابعة في ترتيب أغلي صفقات في النادي.

تأتي في مقدمة الصفقات الغالية، بيع نجم الفريق البارز “كريستيانو رونالدو” لفريق يوفنتوس الإيطالي، مقابل 105 مليون يورو. كانت هذه صفقة الموسم لعام 2018 ، الذي لا يزال حتي الآن، يتعافى منها فريق ريال مدريد. جاءت الصفقة بمثابة الصدمة ، الذي لم يفوق منها جماهير ريال مدريد.

الهداف التاريخي لريال مدريد في 9 مواسم فقط  برصيد312 هدفاً في الليغا، 105 في دوري أبطال أوروبا، 22 في كأس الملك، 6 في كأس العالم للأندية، 4 في كأس السوبر الإسباني وهدفين في كأس السوبر الأوروبي، متفوقاً في هذا التصنيف على جميع اللاعبين في تاريخ النادي، كما إنه أفضل هداف في تاريخ النادي، أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا (سجل 105 هدفاً في البطولة القارية مع ريال مدريد)؛ أفضل هداف مدريديستا في الليغا (312)؛ أكبر عدد من المباريات بثلاثة أهداف أو أكثر في تاريخ الليغا (34) وأكبر عدد من الأهداف في موسمٍ واحد مع ريال مدريد (61 هدفاً).

ثانياً : ‪“‬موراتا” يعد ثاني أغلي صفقة رحلت عن مدريد الي فريق تشيلسي الانجليزي، مقابل 80 مليون يورو، لموسم 2017، ويعد موراتا من أفضل مهاجمين في الوقت الحالي، الذي تأثر ريال مدريد بغيابه، واذا استمر مع الميرنغي كان سيفي بالغرض في هجوم النادي في وقتنا الحالي.

ثالثاً : “دي ماريا” اللاعب الأرجنتيني المتألق رحل عن صفوف الميرنجي الي فريق مانشستر يونايتد الانجليزي مقابل 75 مليون يورو لعام 2014 ، واذا نظر ريال لمستوي اللاعب في الوقت الحالي مع فريق باريس سان جيرمان، بالتأكيد سيكون ندماً.

رابعاً : هو اللاعب “فاران” الذي يعد ركيزة أساسية يحتاجها فريق ريال مدريد في الوقت الحالي خصوصًا بعد رحيل راموس، فهي تعد جراءة من بيريز للتخلي عنه في هذا الوقت.

خامساً: ” اللاعب “سيرجو راموس” هو ليس ضمن الصفقات الأغلي مالياً ولكن يعد الأهم في تاريخ ريال مدريد، الذي لم يفهم جماهير النادي الملكي، كيف بيريز تخلي عن كابتن الفريق، والذي بالتأكيد سيتأثر ريال مدريد بغيابه.

بيريز نجح في جني الكثير من المال مقابل هذه الصفقات، ولكن هل المال استطاع تعويض مكانة هذه اللاعبين، من الواضح حتي الآن أن الأجابة لا.

يحاول حالياً بيريز في أن يثبت العكس لجماهير ريال مدريد الذي تهاجمه بسبب بيع أهم لاعبي النادي، ويستفاد من المال الذي حصل عليه من وراء هذه الصفقات، لكي يقوم بصفقة الموسم الحالي للفريق الأبيض ويحصل علي “مبابي” المهاجم الفرنسي، حتي تهدأ عاصفة الجماهير منه.

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