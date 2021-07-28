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أهداف مباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو 2020 " فيديو "

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الأسترالي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.


سجل ثنائية المنتخب المصري كلاً من عمار حمدي وأحمد ياسر ريان ليصل الفراعنة إلى الدور ربع النهائي لمواجهة المنتخب البرازيلي 


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