محافظ قنا يعقد اجتماعا عاجلا لحل مشكلة انقطاع المياه

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،اجتماعا عاجلا اليوم الأربعاء لمناقشة وإيجاد حلول جذرية لمشكلة ضعف وانقطاع المياه ببعض المناطق بمدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل عاجل وسريع للتخفيف عن كاهل المواطنين.



جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبده صالح رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية،وعدد من القيادات التنفيذية، والجهات المعنية.



هذا ووجه محافظ قنا بضرورة توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق المحرومة بمختلف مراكز وقرى المحافظة من خلال وضع حلول عاجلة لها خلال شهرين على أكثر تقدير.



و قال "الداودي" إن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بتوصيل البنية الأساسية والمرافق العامة للمواطنين بكافة المدن والقرى والنجوع، من خلال وضع خطط عاجلة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، مشددا على ضرورة تذليل كافة التحديات التي قد تقف عائقا في طريق التنمية والإصلاح بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.



من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي أن الشركة تتابع بشكل دوري تشغيل محطات مياه الشرب، لتعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، مبررا حالات ضعف المياه وانقطاعها في بعض المناطق المرتفعة في أطراف الشبكات يرجع الى زيادة الاستهلاك الناتج والاستخدام المفرط للمياه، مؤكدا أن ترشيد المياه مسئولية جماعية للأفراد تجاه المجتمع، لذلك يجب استخدام المياه في الأغراض المخصصة لها.